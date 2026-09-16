Проба 2
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Проба 2

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21 наглядный пример того, что в рабочих буднях есть место и иронии, и добру

21 наглядный пример того, что в рабочих буднях есть место и иронии, и добру

Работа занимает немалую часть нашей жизни. Утренние совещания с ароматным кофе, обеденный перерыв с любимыми коллегами, душевные посиделки в кабинете менеджера — вот и рабочий день проходит быстрее и приятнее.

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