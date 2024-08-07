Уважаемые родители! 07 августа в 19.00 по мск пройдет общероссийское собрание, посвященное ЕГЭ, ОГЭ и поступлению.
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Уважаемые родители! 07 августа в 19.00 по мск пройдет общероссийское собрание, посвященное ЕГЭ, ОГЭ и поступлению.