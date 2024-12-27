Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе. По предварительной информации, вчера, 26 декабря 2024 года, водитель автомобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге Джанкой-Красноперекопск, не обеспечил безопасный интервал на закруглённом участке дороги, совершил столкновение с грузовым автомобилем «Вольво».