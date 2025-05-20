Трагедия в Пермском крае: доярка погибла от удара молнии по дороге домой

В Пермском крае трагически погибла 52-летняя сотрудница сельскохозяйственного кооператива. Женщина, работавшая дояркой в СПК «Колхоз имени Дзержинского», возвращалась домой с работы во время сильной грозы.
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