Обзор планшета Redmi Pad SE - недорого и хорошо

Несмотря на то, что рынок планшетов сейчас относительно небольшой, тем не менее планшет как отдельное устройство остается вполне востребованным: читать книги и документацию, смотреть кино, серфить интернет-сайты и так далее.
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