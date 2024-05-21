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pisec

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Обзор планшета Redmi Pad SE - недорого и хорошо

Обзор планшета Redmi Pad SE - недорого и хорошо

Несмотря на то, что рынок планшетов сейчас относительно небольшой, тем не менее планшет как отдельное устройство остается вполне востребованным: читать книги и документацию, смотреть кино, серфить интернет-сайты и так далее.

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