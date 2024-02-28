На Украине потребовали компенсации от польских фермеров за рассыпанное зерно

Украинская сторона ожидает компенсации от польских фермеров за рассыпанные около 180 т зерна на границе во время транспортной блокады, заявил первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
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