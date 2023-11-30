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Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне 9 мая

Украинца приговорили к 12 годам за покушение на теракт в Херсоне 9 мая

Украинца Павла Запорожца Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима за покушение на теракт в Херсоне во время праздничных мероприятий ко Дню Победы в 2022 году, пишет РИА Новости.

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