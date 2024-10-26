Учим части речи

Клауди знает отличное упражнение для закрепления грамматических категорий. 123RF/legion-media.ruПонимание структуры предложения, умение выделять и различать части речи имеет важное значение для формирования правильной грамматической подготовки ребенка.
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