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  • Лена Мисько
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Клубы РПЛ сцепились в соцсетях, Орсато вышел из ЭСК, КХЛ изменила правило начисления очков, Сутормин в «Ростове», 34 удара в серии пенальти «Аякса», Дзюба может перейти в «Крылья» и другие новости

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Комментарии
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КУАТ
В Болгарии пишут, что Станислав Черчесов близок к назначению в «Лудогорец». Тренер возглавил сборную Казахстана в июне. За 2 месяца нахождения на посту, Черчесов ничего не сделал, кроме получения немалой зарплаты. Сборная за это время провела 2 товарищеских матча, в обоих руководил бывший игрок сборной Руслан Балтиев.
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12 час.
Лена Мисько
это обмен кругами если бы был перенос играли бы на стадионе Локо - он запасной у Факела видимо этот вариант оставили как раз на тот самый черный случай
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5 час.
Лена Мисько
Официально: Миенти Абена – игрок «Спартака» 🔴 29-летний защитник «Ференцвароша» и сборной Суринама подписал двухлетний контракт с красно-белыми ❤️🤍 Цепкий и быстрый защитник с отличными физическими данными. Трехкратный чемпион и обладатель Кубка Словакии, а также двукратный чемпион Венгрии 💪
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5 час.

Картина дня

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