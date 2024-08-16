Клубы РПЛ сцепились в соцсетях, Орсато вышел из ЭСК, КХЛ изменила правило начисления очков, Сутормин в «Ростове», 34 удара в серии пенальти «Аякса», Дзюба может перейти в «Крылья» и другие новости

1. В соцсетях клубов Мир РПЛ случился небольшой замес: «Зенит» отсылкой к грубой фанатской кричалке о «Динамо» ответил на пост москвичей, где «Спартак», «Сочи» и «Оренбург» сравнили с поддакивающими петербуржцам мышами.
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