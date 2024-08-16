Клубы РПЛ сцепились в соцсетях, Орсато вышел из ЭСК, КХЛ изменила правило начисления очков, Сутормин в «Ростове», 34 удара в серии пенальти «Аякса», Дзюба может перейти в «Крылья» и другие новости

КУАТ В Болгарии пишут, что Станислав Черчесов близок к назначению в «Лудогорец». Тренер возглавил сборную Казахстана в июне. За 2 месяца нахождения на посту, Черчесов ничего не сделал, кроме получения немалой зарплаты. Сборная за это время провела 2 товарищеских матча, в обоих руководил бывший игрок сборной Руслан Балтиев.

Лена Мисько это обмен кругами если бы был перенос играли бы на стадионе Локо - он запасной у Факела видимо этот вариант оставили как раз на тот самый черный случай