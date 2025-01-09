19FortyFive: угрозы Трампа не окажут воздействия на Путина

Для этого санкции должны быть более жесткими Возможные угрозы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать украинский конфликт будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия.
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