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WP: китайские хакеры из Salt Typhoon перехватывали звонки политиков США

WP: китайские хакеры из Salt Typhoon перехватывали звонки политиков США

Китайские хакеры, предположительно связанные с группировкой Salt Typhoon, которая, как считается, действует под контролем правительства Китая, перехватывали телефонные разговоры американских политиков, включая одного из советников-кандидатов в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа.

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