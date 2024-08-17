Бережливые технологии помогли заводу в Ленобласти перевыполнить планы по производству пластика

Результаты достигнуты благодаря нацпроекту Крупнейший завод «Перинт» из Заневского поселения Всеволожского района Ленинградской области перевыполнил плановый показатель проекта, увеличил выработку и улучшил логистику сотрудников и материалов, сообщает пресс-служба Всеволожского района.
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