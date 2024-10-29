Градоначальник поручил провести повторную экспертизу аварийного дома на улице Пржевальского

Жильцы четырехэтажки уже второй год пытаются доказать, что их дом вполне пригоден для жизни Глава города Смоленска Александр Новиков поручил собрать комиссию и провести новое исследование состояния дома №10 по улице Пржевальского.
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