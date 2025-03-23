Читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу: 27 марта в Москве пройдет «Ночь театров»

С вечера 27 марта до утра 28 марта в Москве в 13-й раз пройдет акция «Ночь театров». Для зрителей в этот день состоятся творческие мастер-классы, концерты, спектакли, лекции, открытые репетиции, читки-перформансы, квизы, интерактивные шоу, экскурсии в закулисье, встречи с любимыми артистами, общение в формате public talk и показы премьер.