В Башкирии произошел взрыв на газопроводе

В Башкирии тушат пожар на газопроводе. По предварительным данным, пострадали три человека. Как сообщает региональное управление МЧС, на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.
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