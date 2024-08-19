В Башкирии произошел взрыв на газопроводе

В Башкирии тушат пожар на газопроводе. По предварительным данным, пострадали три человека. Как сообщает региональное управление МЧС, на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке на воздушной линии газопровода произошла разгерметизация с последующим горением сжиженного газа.