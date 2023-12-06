В «Уралкалии» подписали коллективный договор сразу на три года

БЕРЕЗНИКИ, 6 декабря, ФедералПресс. Генеральный директор ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») Виталий Лаук и председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин подписали коллективный договор на 2024–2026 годы.
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