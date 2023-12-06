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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В «Уралкалии» подписали коллективный договор сразу на три года

В «Уралкалии» подписали коллективный договор сразу на три года

БЕРЕЗНИКИ, 6 декабря, ФедералПресс. Генеральный директор ПАО «Уралкалий» (входит в Группу «Уралхим») Виталий Лаук и председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» Павел Кузьмин подписали коллективный договор на 2024–2026 годы.

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