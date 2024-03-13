Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Еще будем стоять с украинцами плечом к плечу» – Сладков

«Еще будем стоять с украинцами плечом к плечу» – Сладков

Политнавигатор Россия не должна применять против Украины ядерное оружие, потому что после победы ВС РФ ещё придётся договариваться и сотрудничать с населением этих территорий.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Что к чему, писать военкурам больше не о чем?
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Все верно, мы один народ и многие семьи переплетены. Нацисты вместе с америкой и европой сделали свое грязное дело рассорили  два родных народов.
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