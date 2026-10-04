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"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом

"Решили, что враг уже сломлен": Насонов рассказал о сложной ситуации под Красным Лиманом

Противник под Красным Лиманом в тактическом плане довольно сильный — это 3-я штурмовая бригада ВСУ, состоящая из подготовленных и мотивированных нацистов.

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