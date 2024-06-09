Глава ЦРПТ Дубин рассказал о ситуации с ценами на молочку в России

Сливочное масло заметно подорожало в России (8%) по сравнению с концом 2023 года. В целом же, цены на молочную продукцию в первом квартале стабильны, отметил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.
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