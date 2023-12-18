Мэр Москвы Собянин поздравил работников ЗАГСов с профессиональным праздником

Сегодня, 18 декабря, в России отмечают День работников органов ЗАГС. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил сотрудников с профессиональным праздником и рассказал о новом сервисе «Наша свадьба».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии