Суд в Киеве арестовал бригадного генерала ВСУ из-за успехов ВС России

Экс-командира оперативно-тактического управления «Харьков» бригадного генерала Юрия Галушкина, ставшего фигурантом дела о ненадлежащей обороне Харьковской области в 2024 году, арестовали на два месяца в Киеве.
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