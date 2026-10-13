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Царьград

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В Челябинске лидеру ОПС «Артаковские» Варосяну предъявили обвинения

В Челябинске лидеру ОПС «Артаковские» Варосяну предъявили обвинения

Участникам ОПС «Артаковские» в Челябинской области предъявлены обвинения по статье 210 УК РФ о создании преступного сообщества и участии в нём, материалы дела переданы в суд.

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