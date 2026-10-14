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Анна Каменкова ушла от мужа с чемоданом — и вернулась уже наутро

Анна Каменкова ушла от мужа с чемоданом — и вернулась уже наутро

Анне Каменковой 73 года. Тёплые месяцы актриса проводит в подмосковном коттедже, а зимой возвращается в московскую квартиру к мужу, актёру и режиссёру Анатолию Спиваку.

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