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Царьград

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Трамп объявил о продолжении ударов по Ирану из Кэмп-Дэвида

Трамп объявил о продолжении ударов по Ирану из Кэмп-Дэвида

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по Ирану. Эта информация была озвучена на заседании президентского кабинета, состоявшемся в резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.

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