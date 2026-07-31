Трамп объявил о продолжении ударов по Ирану из Кэмп-Дэвида

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по Ирану. Эта информация была озвучена на заседании президентского кабинета, состоявшемся в резиденции Кэмп-Дэвид под Вашингтоном.
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