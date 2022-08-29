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Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию

Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию

Резкое понижение температуры не может пройти бесследно для организма. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие меры можно принять, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.

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