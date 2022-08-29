Врач рассказал, как подготовить организм к резкому похолоданию

Резкое понижение температуры не может пройти бесследно для организма. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие меры можно принять, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.
Резкое понижение температуры не может пройти бесследно для организма. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов рассказал, какие меры можно принять, чтобы снизить негативное влияние на здоровье.
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