Бензема выиграл 33-й трофей. Он самый титулованный французский футболист в истории

35-летний нападающий «Реала» стал обладателем Кубка Испании. В финале мадридский клуба одержал победу над «Осасуной» (2:1).
Популярные статьи
- Медведев – Шевченко: «Если так будешь играть, мы в финале встретимся»
- Агент Обрад Фимич: «Швед остался жив благодаря одному Богу. Нападавшие должны понести наказание»
- Непомнящий проиграл Лижэню, титул «Наполи» откладывается, «Ман Сити» и «Бавария» лидируют, 50 очков Карри в 7-м матче серии, конфликты Генича, победа Переса и другие новости
Свежие комментарии