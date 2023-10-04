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США «отвели» Украине еще шесть-восемь недель на контрнаступление

США «отвели» Украине еще шесть-восемь недель на контрнаступление

Армия Украины может продолжать наступление до декабря, пока погода не испортится. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге, видео доступно на YouTube.

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