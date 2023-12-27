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Дзен Дневник

3 подписчика

Дело было вечером, кушать было нечего…

Дело было вечером, кушать было нечего…

Мое поколение и еще живущие люди постарше помнят дивные 90-е, из которых нас вывел один великий человек, и те вовсе не радовавшие неожиданности, которые поджидали граждан при походах в магазин, когда то, что стоило вчера дорого, становилось еще дороже, переходя в разряды «не для всех» и «опс, приехали».

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