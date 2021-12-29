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Полицейский Дед Мороз поздравил детей из социального приюта в Краснокамском районе

Полицейский Дед Мороз поздравил детей из социального приюта в Краснокамском районе

Накануне сотрудники отделения Госавтоинспекции и участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Краснокамскому району совместно с представителями Общественного совета поздравили детей из подшефного социального приюта села Новокабаново.

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