Полицейский Дед Мороз поздравил детей из социального приюта в Краснокамском районе

Накануне сотрудники отделения Госавтоинспекции и участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Краснокамскому району совместно с представителями Общественного совета поздравили детей из подшефного социального приюта села Новокабаново.
Накануне сотрудники отделения Госавтоинспекции и участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России по Краснокамскому району совместно с представителями Общественного совета поздравили детей из подшефного социального приюта села Новокабаново.
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