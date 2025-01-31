В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.