В Раде рассказали о массовом дезертирстве в ВСУ

Если украинские военные продолжат массово дезертировать в таком же количестве, то через полгода в зоне боевых действий у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не останется солдат, заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
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