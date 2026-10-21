Россия расширяет предложение для США: после дизельного топлива американским фермерам предложили удобрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Стоит ли России п...
- Писториус сдрейфи...
- Стоит ли России п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым