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Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Дискуссия года: МОК долго вырабатывал позицию по участию россиян в Олимпиаде-2024

Условия допуска нейтральных атлетов из России к Играм раскритиковали и в стране, и в мире Томас Бах считает, что МОК столкнулся с неразрешимой дилеммой при принятии решения об отстранении российских атлетов в 2022 г.

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Комментарии
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Семенков Александр
Настоящие русские его уже давно положили.
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10 час.
ВТ
Валерий Тимофеев
Надо этого Баха послать на три буквы и насрать на этот поганый Париж.
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9 час.
AK
Alexandr Kovalev
ТЫ-ПРАВ!!! И не только Баха, но и МОК, забрав оттуда наши взносы!!!  СЛАВА РОССИИ!!!
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7 час.

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