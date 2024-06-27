NBC: США готовятся эвакуировать своих граждан из Ливана

Министерство обороны США начало переброску войск ближе к границе между Израилем и Ливаном с целью готовности к возможной эвакуации американских граждан из Ливана в случае усиливающегося конфликта между Израилем и шиитским движением "Хезболлх".
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