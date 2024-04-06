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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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СМИ: в "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения

СМИ: в "Крокусе" не сработала часть системы пожаротушения

По словам собеседника РИА Новости, такой вывод сделан на основе опроса потерпевших Во время теракта в "Крокус Сити Холле" не сработала автоматизированная система пожаротушения, ответственная за подачу воды и порошка.

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