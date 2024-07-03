Пентагон разрешил Киеву бить по Крыму ракетами США: Чем ответит Россия?

владимир лохов

кремль США не чем отвечать не будет им по хрену на народ и на наших детей потому что у большинства чиновников дети и семьи все за границей как всегда не много по тявкают в сторону сша и нато и на этом все нынешние правители все трусы они только могут воевать со своим народом