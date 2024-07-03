Фото: коллаж Царьграда В Пентагоне назвали допустимым применение вооружения США для ударов по Крыму.
Пентагон разрешил Киеву бить по Крыму ракетами США: Чем ответит Россия?
Комментарии
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владимир лохов
кремль США не чем отвечать не будет им по хрену на народ и на наших детей потому что у большинства чиновников дети и семьи все за границей как всегда не много по тявкают в сторону сша и нато и на этом все нынешние правители все трусы они только могут воевать со своим народом
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7 час.
АС
Александр Сысоев
Заткнись, киевская шавка!
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4 час.
Natalija Osminina
Белоусов предупредил Остина (и такого тона тот еще не слышал), что будет, если еще раз ударят по Крыму. Как минимум Россия ударит по аэродромам НАТО в Европе. А защищать себя они потребуют у США 5-ой статьей Устава НАТО. А надо ли США так позориться?))
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4 час.
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