МИД РФ: квазигражданские объекты в космосе могут стать целью ответного удара

Директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские объекты и инфраструктура в космосе, которыми пользуются США и их союзники в рамках конфликта на Украине, могут являться законной целью для ответного удара.
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