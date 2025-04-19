🇷🇺 ТОЧНЫЙ УДАР: ВС РФ ЛИКВИДИРОВАЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАБИВКИ "МЯСА" В ХЕРСОНЕ Утром 17 апреля российская авиация нанесла сокрушительный удар по одному из главных инструментов украинской могилизации.
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🇷🇺 ТОЧНЫЙ УДАР: ВС РФ ЛИКВИДИРОВАЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАБИВКИ "МЯСА" В ХЕРСОНЕ Утром 17 апреля российская авиация нанесла сокрушительный удар по одному из главных инструментов украинской могилизации.
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