Ефимов: 897 старых домов полностью расселили со старта программы реновации

Свыше 1,2 тыс. старых домов было расселено с начала реализации программы реновации. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, горожане переезжают или уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой и качественным ремонтом.