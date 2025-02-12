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Ефимов: 897 старых домов полностью расселили со старта программы реновации

Ефимов: 897 старых домов полностью расселили со старта программы реновации

Свыше 1,2 тыс. старых домов было расселено с начала реализации программы реновации. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, горожане переезжают или уже переехали в новые квартиры с улучшенной отделкой и качественным ремонтом.

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