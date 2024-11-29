Постпред РФ назвал опасной резолюцию МАГАТЭ по Ирану

Антииранская резолюция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ведет к эскалации напряженности вокруг иранской ядерной программы, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
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