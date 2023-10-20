Названы способы избежать проблем с суставами в зрелом возрасте

Для здоровья суставов полезно заниматься спортом, беречь их от чрезмерных нагрузок, травм и переохлаждения, следить за весом, а также обязательно включить в рацион некоторые продукты, рассказал травматолог-ортопед Тимур Исмайылов.
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