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Журналистка Моррис: звезда Зеленского закатилась всего за неделю

Журналистка Моррис: звезда Зеленского закатилась всего за неделю

Global Look Press/Nina Lyashonok/Keystone Press Agency Всего за неделю президент Украины Владимир Зеленский растерял всю свою популярность, ведь западные политики и пресса перестали уделять ему столько же внимания, как раньше.

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