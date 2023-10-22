Журналистка Моррис: звезда Зеленского закатилась всего за неделю

Global Look Press/Nina Lyashonok/Keystone Press Agency Всего за неделю президент Украины Владимир Зеленский растерял всю свою популярность, ведь западные политики и пресса перестали уделять ему столько же внимания, как раньше.
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