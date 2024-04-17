Рогов: новый глава командования "Юг" ВСУ готовит оборону Николаева и Одессы

Новый командующий оперативным командованием "Юг" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Геннадий Шаповалов готовит оборону Николаевской и Одесской областей, защита подконтрольной Киеву части Херсонской области поставлена на второй план.
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