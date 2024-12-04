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Калужские новости

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Из-за аварийного здания в Калуге пешеходов вынудили ходить по дороге

Из-за аварийного здания в Калуге пешеходов вынудили ходить по дороге

Жители Калуги обеспокоены безопасностью прохожих по улице Суворова, где здание под номером 117, признанное объектом культурного наследия, огорожено лентами из-за обрушающегося фасадаЖители Калуги обеспокоены безопасностью прохожих по улице Суворова, где здание под номером 117, признанное объектом культурного наследия, огорожено лентами из-за обрушающегося фасада.

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