Из-за аварийного здания в Калуге пешеходов вынудили ходить по дороге

Жители Калуги обеспокоены безопасностью прохожих по улице Суворова, где здание под номером 117, признанное объектом культурного наследия, огорожено лентами из-за обрушающегося фасадаЖители Калуги обеспокоены безопасностью прохожих по улице Суворова, где здание под номером 117, признанное объектом культурного наследия, огорожено лентами из-за обрушающегося фасада.