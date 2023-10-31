Священник рассказал, как бизнесмен помогает строить новый собор в Барнауле

Строительство Спасо-Сергиевского собора планируют завершить во второй половине 2024 года В Барнауле в 2023 году возобновилось строительство Спасо-Сергиевского собора рядом с парком "Солнечный ветер", заложенного в 2015 году патриархом Кириллом, пишет "Атмосфера".