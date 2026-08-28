Генерал-майор Попов: Британские дроны стали новой угрозой для России, но супероружием их назвать нельзя

Британские дроны стали заметным фактором войны на Украине, но их возможности не стоит переоценивать. Зачем Запад передаёт Украине новые беспилотные системы, почему российские А-50 не являются единственным средством управления авиацией и с чем связана активность России в ударах по украинской логистике? .