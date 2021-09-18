В Европе появилась первая жертва высоких цен на газ

Андрей ПитерскийПолитикаВ Европе появилась первая жертва высоких цен на газ Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина 123А может ну их всех с их газовыми проблемами. Они бы за нас волноваться не стали. Еще бы подтолкнули к "яме". Есть хорошая русская пословица "Простота -хуже воровства".Евгений КовальЧуковскийТоварищ Галина! Il tempo è un galantuomo - Истина во времени, т.е. время расставит всё по своим местам!Валерий Вавиловчтобы Газпром смог оперативно залить Европу своим газом- и поднести спичку. Очаровательная идея! Верной дорогой идете, товарьищи гейропейцы!Комментировать
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