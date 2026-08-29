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Мировое обозрение

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В европейских опросах общественного мнения уверенно лидируют “полезные идиоты Путина”

В европейской политике зреет неудобная правда: пророссийские популисты больше не маргиналы. Они в шаге от власти в Германии, Франции и Австрии.

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