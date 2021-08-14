Комсомольская правда

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Вице-премьер Крыма предложил альтернативу саммиту «Крымская платформа»

Вице-премьер Крыма предложил альтернативу саммиту «Крымская платформа»

Вместо участия в организованном украинскими властями саммите «Крымская платформа» западным государствам следует налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова по всему миру.

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