Вместо участия в организованном украинскими властями саммите «Крымская платформа» западным государствам следует налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова по всему миру.
Вместо участия в организованном украинскими властями саммите «Крымская платформа» западным государствам следует налаживать сотрудничество с ассоциацией «Друзья Крыма», которая объединяет сторонников российского статуса полуострова по всему миру.
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