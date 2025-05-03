Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск

В результате налета украинских беспилотников на Новороссийск пострадали четыре человека, также повреждены объекты зернового терминала, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в субботу, 3 мая 2025 года.
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