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«Киев будет превращен в развалины». В России предупредили об ответе в случае удара по Москве на 9 мая

«Киев будет превращен в развалины». В России предупредили об ответе в случае удара по Москве на 9 мая

Полковник Ходаренок: В случае атаки на Москву 9 Мая Киев превратится в развалины В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.

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