Полковник Ходаренок: В случае атаки на Москву 9 Мая Киев превратится в развалины В случае атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву.
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